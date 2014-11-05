Донецькі "кіборги" тримають бойовиків під кріслами (фото)
16:09, 05 листопада 2014Політика
0 0
У мережі з'явилися фотографії полонених бойовиків у донецькому аеропорті.
facebook.com/kjjggkjgkj
Їх виклав у Facebook журналіст і волонтер Паша К.
На фото видно, що полонених кладуть на підлогу зі зв'язаними руками, прикривши їх згори рядами крісел.
"Метод зберігання небезпечних і агресивних злочинців від наших кіборгів. Жоден полонений під час зберігання не постраждав і всі вони вже обміняні", - написав волонтер.
Читайте такожОпубліковано нове відео про «кіборгів» з Донецького аеропортуТакож на фото зафіксовані озброєння нашивки та російський паспорт одного з бойовиків.
facebook.com/kjjggkjgkj
facebook.com/kjjggkjgkj
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter