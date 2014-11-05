Донецькі "кіборги" тримають бойовиків під кріслами (фото)

Їх виклав у Facebook журналіст і волонтер Паша К.

На фото видно, що полонених кладуть на підлогу зі зв'язаними руками, прикривши їх згори рядами крісел.

"Метод зберігання небезпечних і агресивних злочинців від наших кіборгів. Жоден полонений під час зберігання не постраждав і всі вони вже обміняні", - написав волонтер.

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