Литвин закликає Ющенка і Тимошенко сказати народу правду

Лідер фракції Блоку Литвина у Верховній Раді Володимир ЛИТВИН закликає керівництво держави не використовувати газові проблеми для зведення політичних рахунків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами В.ЛИТВИНА, вищі посадові особи держави мають припинити «використовувати ускладнення в газових відносинах з Росією як нагоду для зведення політичних рахунків у середині країни».

Він підкреслив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО «повинні порозумітися і чітко сказати українському суспільству, чи має Україна все-таки газові борги, чи не має, чи відбирає Україна самовільно газ із сховищ без проплати, чи ні».

За словами В.ЛИТВИНА, слухаючи Президента і прем’єр-міністра, громадяни України «губляться у здогадах», яка ж ситуація на газовому ринку.