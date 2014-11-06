В МЗС розповіли, чим Клімкін вразив російських Інтернет-користувачів

Посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба в ефірі ТВі розповів про те, як у Міністерстві закордонних справ України налагоджують комунікації з Російською Федерацією.

"Ми записали інтерв’ю міністра Клімкіна російському каналу РБК. Він був першим високопосадовцем України, який дав 20-хвилинне розгорнуте інтерв’ю. Це інтерв’ю не потрапило в ефір. Потрапив 3-хвилинний сюжет про відносини у сфері газу; про те, що Крим був, є і буде українським; про те, що ми робимо для Донбасу. Телеканал відмовився і сказав: "Ми цього в Росії показати не можемо!", – сказав посол.

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Він також додав, що росіян дивує те, що голова МЗС може як звичайна людина спілкуватися з громадянами у чаті.

"Ми провели 2-годинний чат з російськими інтернет-користувачами. 2 години міністр сидів за комп’ютером і з ними спілкувався. Вони були вражені тим, що міністр може сісти перед комп’ютером і з ними говорити. Вони не уявляють, щоб міністр Лавров спілкувався з ними у чаті", – наголосив Кулеба.