Референдум про створення ДНР зробили українські ЗМІ - письменниця з Донецька

Про це письменниця та історик Олена Стяжкіна розповіла в інтерв'ю журналу "Новое время".

На минулих вихідних Стяжкіна виступила в Києві на конференції TEDx, де розповіла про життя на Донбасі. На її думку, жителі Донбасу ображені на Україну не через стрільби, а через непослідовність і лицемірність у вирішенні проблеми з бойовими діями.

"Якщо Донбас - окупована територія, треба це визнати. Вивезти людей, створити програми допомоги, працевлаштувати, пояснювати, що відбувається і які перспективи", - говорить Стяжкіна.

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Вона також зазначає, що картинка високого рівня підтримки сепаратистів на Донбасі з'явилася багато в чому завдяки українським ЗМІ.

"Кадри з чергами на референдумі - це штучне перетворення мовчазної більшості Донбасу у прихильників ДНР. В 9 ранку перед дільницями справді утворилася черга, і це показали по українському телебаченню. Але вже до 12:00 там було пару людей на дільницю. У підсумку, у референдумі взяли участь не більше 20% населення. Ми просили українські ЗМІ показати дільниці вдень, але нам відповіли, що вибори вони вже відзняли", - скаржиться Стяжкіна.