Серед бронетехніки на Луганщині помічено дві рідкісні установки "Мста-К"

Серед них було помічено унікальну модель самохідної артилерійської установки 2С21 «Мста-К», пише видання "Інформатор".

Фахівці говорять про те, що дане самохідне знаряддя було розроблено в кінці 1980-х років. Після розпаду СРСР фінансування проекту за цим зразком припинилося. Проте вдалося зібрати кілька діючих зразків.

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