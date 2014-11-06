Серед бронетехніки на Луганщині помічено дві рідкісні установки "Мста-К"
12:41, 06 листопада 2014Політика
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Вчора з Росії через Молодогвардійськ пройшло кілька десятків танків та іншої техніки.
В Молодогвардійському помітили установку «Мста-К» / wikipedia.org
Серед них було помічено унікальну модель самохідної артилерійської установки 2С21 «Мста-К», пише видання "Інформатор".
Фахівці говорять про те, що дане самохідне знаряддя було розроблено в кінці 1980-х років. Після розпаду СРСР фінансування проекту за цим зразком припинилося. Проте вдалося зібрати кілька діючих зразків.
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