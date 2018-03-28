"Відродження" вимагає пояснень щодо відмови Пенсійного фонду перераховувати пенсії чорнобильцям (документ)

У депутатському зверненні йдеться про те, що пенсія з інвалідності військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи, має бути виплачена у розрахунку п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Народні депутати групи «Партія «Відродження» звернулися до прем’єр-міністра з вимогою пояснити, чому Пенсійний фонд безпідставно відмовляє у перерахунку пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

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З відповідним зверненням до голови уряду Володимира Гройсмана звернулися народні депутати групи «Партія «Відродження» Василь Гуляєв, Олег Кулініч, Артем Ільюк, Віктор Остапчук та Валерій Писаренко, йдеться у повідомленні на сайті політсили.

У депутатському зверненні йдеться про те, що, відповідно до ч. 3 ст. 59 закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», пенсія з інвалідності військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, має бути виплачена у розрахунку п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Утім, за словами народного депутата групи «Партія «Відродження» Василя Гуляєва, чимало ліквідаторів-військовослужбовців отримують відмови на свої заяви до підвідомчих управлінь Пенсійного фонду з приводу перерахунку пенсії.

«Своїми діями Пенсійний фонд порушує Конституцію та погіршує умови пенсійного забезпечення ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме тому ми звертаємося до прем’єр-міністра з проханням вжити, у межах його компетенції, заходів щодо недопущення безпідставних відмов у прийнятті відповідних заяв, а також відмов у перерахунку пенсії», – пояснив народний депутат Василь Гуляєв.

Нагадаємо, сьогодні в Україні налічується близько 2 млн чорнобильців, з них понад 100 тис. – люди з інвалідністю. Задля захисту інтересів усіх постраждалих від аварії на ЧАЕС депутати Партії «Відродження» раніше зареєстрували в парламенті законопроект №6292 щодо відновлення соціального захисту чорнобильців.