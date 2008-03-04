У проекті ”Rе:Акція” на 5-му каналі візьмуть участь депутати Стоян та Стецьків

Сьогодні, 4 березня, о 19.15 на "5-му каналі" у програмі «Rе:Акція» візьмуть участь народні депутати Олександр СТОЯН (Партія регіонів) та Тарас СТЕЦЬКІВ (НУ-НС). Також учасниками програми будуть експерти Андрій ДОРОШЕНКО (Центр передових правових ініціатив), Василь ЯБЛОНСЬКИЙ (Школа політичної аналітики) та журналісти. Тема сьогоднішньої програми: "Верховна Рада: 10 днів до розпуску?". «Re:Акція» є спільним проектом інформаційного агентства УНІАН, "5-го каналу", радіо "106 FМ" та холдингу «Главред-медіа».

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