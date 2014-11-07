У ЦВК сумніваються, що до 10 листопада зможуть встановити результати виборів за партійними списками

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський не виключає, що ЦВК не зможе встановити офіційні результати позачергових парламентських виборів за партійними списками у відведені законом терміни - до 10 листопада - через ситуацію у 59-й окружної комісії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ЦВК, про це Охендовський заявив на зустрічі з делегацією Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ) на чолі із заступником глави місії зі спостереження за позачерговими виборами народних депутатів 26 жовтня 2014 року Штефаном Краузе 6 листопада.

"На жаль, на цей момент ми не можемо упевнено виключати ситуацію, яка може трапитися вперше в історії українських виборів, коли в установлений законом строк – 10 листопада – Комісія не матиме підстав та можливості встановити та оголосити результати виборів у ЗБВО. Ми цілком розуміємо, що це може кваліфікуватися як бездіяльність Центральної виборчої комісії. Проте, з іншого боку, ми ні в якому разу не допустимо ігнорування голосів виборців, які були законно віддані за кандидатів від політичних партій, незалежно від їх назв. Але це, звичайно, найгірший з можливих сценаріїв. Сподіваюсь, що його вдасться уникнути. І ті люди, які зараз блокують роботу ОВК, вважаючи себе патріотами України, нарешті зрозуміють, що насправді вони чинять абсолютно антидержавні та антиукраїнські дії, та припинять їх, давши можливість окружній виборчій комісії встановити підсумки голосування в ОВО № 59 як за партійними списками, так і за кандидатів в одномандатному виборчому окрузі в установлений законом строк", – підкреслив Охендовський.

Читайте такожЦВК опрацювала 99,95% протоколів

Він поінформував офіційних спостерігачів про ситуацію, що склалася зі встановленням підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі № 59, зазначивши, що на одинадцятий день з дня виборів цей округ є найбільшою проблемою для Комісії. З 3 листопада робота цієї комісії залишається заблокованою невстановленими воєнізованими формуваннями, які чинять на неї тиск в інтересах одного з кандидатів у народні депутати, який не бажає погодитися зі своїм другим місцем на виборах за підсумками вже опрацьованих протоколів.

"ЦВК неодноразово висловлювала занепокоєння стосовно можливих дій таких воєнізованих – з одного боку добре озброєних, а з іншого непідконтрольних державі – формувань під час цих виборів. На жаль, зараз їх протизаконні дії стали реальністю", - зазначив Охендовський.

Разом з тим, за його словами, після дня голосування 9 членів ОВК ОВО № 59 допустили низку грубих порушень законодавства. Зокрема, вони перешкоджали складенню присяги новопризначеними членами окружної комісії та виїхали до Центральної виборчої комісії, не завершивши опрацювання протоколів дільничних виборчих комісій та не склавши в установленому порядку протоколи про підсумки голосування. Все це спричинило рішення Комісії про дострокове припинення повноважень 9 членів ОВК.

Читайте такожПорошенко відчитав главу ЦВК за зволікання в підведенні підсумків виборів

«На жаль, але вже зовсім не дивно для нас, рішенням Київського апеляційного адміністративного суду постанова ЦВК про дострокове припинення повноважень 9 членів ОВК ОВО № 59 була скасована. Ми абсолютно переконані, що постанова є законною, а рішення суду першої інстанції прийнято, м’яко кажучи, без достатнього вивчення всіх обставин справи. Саме тому Комісія подала апеляційну скаргу на це судове рішення, яке, звичайно, ще не набуло законної сили. Скарга ЦВК розглядалася сьогодні, але Вищий адміністративний суд у цій справі оголосив перерву до 7 листопада. Сподіваємось що законність та справедливість Вищим адміністративним судом буде завтра відновлена, а протизаконне рішення суду першої інстанції – скасовано», - поінформував голова ЦВК.

За його словами, зараз зазначена ОВК працює в законному складі.

«ЦВК разом з МВС та СБУ вживає всіх заходів, щоб окружна виборча комісія вже найближчим часом змогла завершити опрацювання протоколів ДВК та ввела дані щодо їх змісту до ЄІАС "Вибори», – наголосив Охендовський.

"Згадані воєнізовані формування перешкоджають не тільки роботі ОВК, а й фізичному потраплянню до ОВК членів дільничних виборчих комісій. Тож, щоб забезпечити їх присутність на засіданні окружної виборчої комісії та законну передачу протоколів ДВК до ОВК, теж будуть вживатися відповідні заходи", - підкреслив Охендовський.

Окрім того, як зазначив голова ЦВК, поїздка 9 членів цієї комісії до Києва тривала майже півтори доби. Доставлені ними до ЦВК та невідкладно повернуті нею окружній виборчій комісії протоколи ДВК містили низку помилок та неточностей. Тому може виникнути необхідність повторного підрахунку голосів виборців на окремих дільницях ОВО № 59.

Читайте такожЦВК визнала депутатами 12 мажоритарників Дніпропетровщини, серед яких Ярош і Філатов

«Зрозуміло, що це стане можливим лише за умови нормальної та безпечної роботи членів ОВК. Зрозуміло, що підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі і результати таких виборів в ОВО не можуть бути встановлені без проведення всіх необхідних передбачених законом процедур», - сказав голова ЦВК.

"Також слід наголосити, що поки не буде складений протокол ОВК про підсумки голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах цього ОВО, ЦВК може бути позбавлена можливості встановити результати виборів по всій країні. Ось така ціна військово-політичних провокацій щодо підсумків голосування у 59-ому окрузі", - зауважив Охендовський.

Як повідомляв УНІАН, ОВК №59 залишається єдиною в Україні комісією, де ще не пораховано 100% голосів виборців на парламентських виборах 26 жовтня.

Протистояння в 59-му окрузі розгорнулося між кандидатами в народні депутати Валентином Маньком та Сергієм Сажком.

На сьогодні, за даними ЦВК, вже опрацьовано дані 89,18% електронних протоколів про підсумки голосування за партійними списками в окрузі №59.