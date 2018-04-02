Скандальна квартира і весільний подарунок: Лещенко показав свою декларацію з мільйонним прибутком

13:29, 02 квітня 2018
Політика
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Депутат Лещенко заробив за рік 1,4 млн гривень, його дружина - 1,7 млн гривень / facebook.com/nastia.dj.ua

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно декларації, 234 000 гривень доходу Лещенко склала депутатська зарплата, 253 000 гривень - забезпечення депутатської діяльності, 315 000 гривень - роялті від компаній "Брайт Стар Паблішинг" і "Видавничий дім "Медіа-ДК", 304 000 гривень - гонорари від телерадикомпании "Люкс", 58 000 гривень - гонорари від "Лабораторії законодавчих ініціатив", 21 000 гривень - гонорар від американського журналу Foreign Policy і 3 тис. гривень - від британського сайту Open Democracy.

Також 119 000 гривень задекларовані як весільний подарунок.

Топольска задекларувала 1 600 гривень доходу від підприємницької діяльності і 41 000 гривень зарплати в компанії "Українська корпорація "Телебачення і радіомовлення "Ютар".

Готівкою Лещенко задекларував 3 000 євро і 8 000 доларів, вкладів у банках в нардепа і його дружини немає.

Крім того, депутат володіє квартирою в Києві (куплена в 2016 році за 7,6 млн гривень), має 33% прав на ще одну квартиру, а також безкоштовно користується кімнатою.

Топольская орендує квартиру в Києві, а також володіє земельною ділянкою та житловим будинком в смт Фащівки (підконтрольна бойовикам територія Луганської області).

У Лещенка є автомобіль Volkswagen Golf 2014 року випуску, у дружини транспортних засобів немає.

Депутат задекларував авторське право на книги "Американська сага Павла Лазаренка" і "Межигірський синдром. Діагноз влади Віктора Януковича", а Топольска - права на торговельну марку "Настя Діджей".

Крім того, в 2017 році Лещенко придбав авторське право на книгу норвезькою мовою "Підйом і падіння олігархів".

У 2017 році він виплатив 377 000 гривень засновниці інтернет-видання "Українська правда" Олені Притулі в рахунок основної суми позики.

Цікаво, що за 2014 рік Лещенко задекларував 1,3 млн гривень доходів, за 2015 рік - 204 тис. гривень, а за 2016 рік - 4,5 млн гривень.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня 2016 року ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва. 7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "мова йде про репутацію українського парламенту". Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство з запобіганню корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання їм квартири.

Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її покупка не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України. 10 вересня Ситник повідомив, що Лещенко вже дав НАБУ попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва. 19 вересня повідомив директор НАБУ, з яких джерел Лещенко отримав кошти на придбання елітної квартири.

«Перше і основне – 3 млн 770 тис. отримана позика паном Лещенко від Олени Притули (співзасновник видання «Українська правда» - УНІАН). 77 тис. дол. США, що дорівнює 1 млн 998 тис. – зняті кошти з депозитів, які оформлені на матір Лещенко – Лещенко Тетяну Яківну. 150 тис. грн отримано від дружини Топольської. Інша частина коштів у розмірі приблизно 1 млн 780 тис. – особисті заощадження Лещенка», - сказав Ситник. Також він заявив, що під час перевірки з приводу придбання Лещенком квартири виявлено ознаки адмінправопорушень.

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Теги: #е-декларації#Лещенко