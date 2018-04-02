Скандальна квартира і весільний подарунок: Лещенко показав свою декларацію з мільйонним прибутком

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко за 2017 рік задекларував 1,4 млн гривень доходу. Його дружина минулого року заробила 1,7 млн гривень.

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко задекларував 1,4 млн гривень доходів, його дружина Анастасія Топольская - 1,7 млн гривень доходів за 2017 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно декларації, 234 000 гривень доходу Лещенко склала депутатська зарплата, 253 000 гривень - забезпечення депутатської діяльності, 315 000 гривень - роялті від компаній "Брайт Стар Паблішинг" і "Видавничий дім "Медіа-ДК", 304 000 гривень - гонорари від телерадикомпании "Люкс", 58 000 гривень - гонорари від "Лабораторії законодавчих ініціатив", 21 000 гривень - гонорар від американського журналу Foreign Policy і 3 тис. гривень - від британського сайту Open Democracy.

Також 119 000 гривень задекларовані як весільний подарунок.

Топольска задекларувала 1 600 гривень доходу від підприємницької діяльності і 41 000 гривень зарплати в компанії "Українська корпорація "Телебачення і радіомовлення "Ютар".

Готівкою Лещенко задекларував 3 000 євро і 8 000 доларів, вкладів у банках в нардепа і його дружини немає.

Крім того, депутат володіє квартирою в Києві (куплена в 2016 році за 7,6 млн гривень), має 33% прав на ще одну квартиру, а також безкоштовно користується кімнатою.

Топольская орендує квартиру в Києві, а також володіє земельною ділянкою та житловим будинком в смт Фащівки (підконтрольна бойовикам територія Луганської області).

У Лещенка є автомобіль Volkswagen Golf 2014 року випуску, у дружини транспортних засобів немає.

Депутат задекларував авторське право на книги "Американська сага Павла Лазаренка" і "Межигірський синдром. Діагноз влади Віктора Януковича", а Топольска - права на торговельну марку "Настя Діджей".

Крім того, в 2017 році Лещенко придбав авторське право на книгу норвезькою мовою "Підйом і падіння олігархів".

У 2017 році він виплатив 377 000 гривень засновниці інтернет-видання "Українська правда" Олені Притулі в рахунок основної суми позики.

Цікаво, що за 2014 рік Лещенко задекларував 1,3 млн гривень доходів, за 2015 рік - 204 тис. гривень, а за 2016 рік - 4,5 млн гривень.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня 2016 року ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва. 7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "мова йде про репутацію українського парламенту". Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство з запобіганню корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання їм квартири.

Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її покупка не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України. 10 вересня Ситник повідомив, що Лещенко вже дав НАБУ попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва. 19 вересня повідомив директор НАБУ, з яких джерел Лещенко отримав кошти на придбання елітної квартири.

«Перше і основне – 3 млн 770 тис. отримана позика паном Лещенко від Олени Притули (співзасновник видання «Українська правда» - УНІАН). 77 тис. дол. США, що дорівнює 1 млн 998 тис. – зняті кошти з депозитів, які оформлені на матір Лещенко – Лещенко Тетяну Яківну. 150 тис. грн отримано від дружини Топольської. Інша частина коштів у розмірі приблизно 1 млн 780 тис. – особисті заощадження Лещенка», - сказав Ситник. Також він заявив, що під час перевірки з приводу придбання Лещенком квартири виявлено ознаки адмінправопорушень.