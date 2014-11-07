Фільм про депортацію кримських татар "Хайтарма" переміг на фестивалі в Італії - режисер

Про це написав у Facebook режисер картини Ахтем Сейтаблаєв.

"Хочу поділитися гарною новиною, щойно повідомили. На кінофестивалі в Італії (м. Трієст) фільм ХАЙТАРМА переміг у номінації "Найкращий повнометражний фільм". Спасибі всій команді!", - написав Сейтаблаєв.

Довідка. Перший кримськотатарський повнометражний художній фільм «Хайтарма» (Повернення) режисера Сейтаблаєва знятий кримською телекомпанією АТР.

Читайте такожУ Києві розпочався тиждень українського кіно на підтримку режисера СенцоваФільм створено на основі реальних подій і розповідає про сталінську депортацію кримських татар у травні 1944 року, а також долю льотчика, національного героя кримських татар Амет-Хана Султана.

Фільм вийшов в український прокат 17 травня 2013 року. Одразу після прем'єри фільм став центром міжнародного скандалу, оскільки тоді консул Росії в Криму Володимир Андреєв не рекомендував відвідувати показ російським льотчикам і заявив, що кримські татари співпрацювали з німцями під час Другої світової.

Як відомо, співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням державного комітету оборони, підписаним керівником СРСР Йосипом Сталіном. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар з Червоної армії, співробітництво з німецькими окупантами і розправа над радянськими партизанами.

За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Велику частину - до Узбецької РСР. У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.