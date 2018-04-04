"Боротьба з корупцією не зупинилася": Ситник заявив про нормальну штатну роботу детективів і прокурорів НАБУ

Водночас, голова НАБУ зауважив, що вони не можуть "замовчувати факти про певні протиправні дії будь-кого".

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник запевняє, що наразі відбувається нормальна штатна робота детективів і прокурорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в сесійній залі парламенту, відповідаючи на питання депутатів щодо того, як він оцінює втрати, нанесені слідству зафіксованими діями керівника САП, і чи бачить загрозу для вже розпочатих справ через звільнення керівника САП.

"Що стосується роботи Антикорупційного бюро і роботи САП. Я ще раз хочу повторити, що на сьогоднішній день іде штатна, нормальна робота детективів і прокурорів. Нічого страшного не відбулося", - наголосив Ситник.

Він додав, що "боротьба з корупцією не зупинилася".

Водночас, голова НАБУ зауважив, що вони не можуть "замовчувати факти про певні протиправні дії будь-кого".

"Навіть якщо це буде працівник Антикорупційного бюро. Ми повинні бути рівні у відношенні до будь-кого: чи це народний депутат, чи це антикорупційний прокурор, чи це детектив Антикорупційного бюро, чи це працівник Генеральної прокуратури", - сказав Ситник.

Він додав, що єдиною гарантією збереження незалежності цих органів є виключно дотримання законів України.

Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

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Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

27 березня генпрокурор Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

30 березня Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Керівник САП повідомив, що відмовився надавати зразки голосу співробітникам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Холодницький зазначив, що провадження проти нього зареєстровано за статтею ККУ про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до дачі показань.

Сьогодні, 4 квітня, на своєму офіційному Youtube-каналі НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій у робочому у кабінеті Холодницького, а саме - дані, добуті з допомогою прослуховуючого пристрою.