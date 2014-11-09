«Воля» вимагає від Соболєва відмовитись від депутатського мандату

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення обгрунтовувалось тим, що ці кандидати від партії «Воля», які балотувалися за списком партії «Самопоміч», відмовилися виконати рішення попереднього з’їзду партії щодо підписання меморандуму, яким, зокрема, передбачалось створення у Верховній Раді України міжфракційного депутатського об’єднання, яке б представляло партію «Воля».

Читайте такожСоболєв на з'їзді "Волі" заявив про вихід з партії

Дане рішення було підтримано більшістю голосів. «Проти» проголосували двоє, а троє утрималися при голосуванні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Соболєв заявив на з'їзді про вихід із цієї політичної сили. Разом із ним з'їзд покинула і кандидат в народні депутати Войціцька. Вона заявила і про вихід з партії Костенка.

Нещодавно Соболєв звинуватив Юрія Дерев’янка у шахрайстві. "Це дуже талановитий шахрай, за яким стоїть величезне угруповання по викачуванню грошей платників податків", - заявив він.

У свою чергу народний депутат України 7-го скликання, переможець виборів в окрузі на Івано-Франківщині, член ради партії “Воля” Дерев'янко не виключив, що звернеться до суду для захисту честі і гідності у зв'язку зі звинуваченнями Соболєва, який балотувався на виборах за списком партії “Самопоміч”, а є членом ради партії “Воля”.