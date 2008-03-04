РосУкрЕнерго лякає Нафтогаз санкціями за незаконний відбір газу у... РосУкрЕнерго

20:57, 04 березня 2008
Політика
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"А ты не путай свою шерсть с государственной..."

Відповідальність за відшкодування всіх збитків монополістові-експортерові газу до України RosUkrEnergo у разі здійснення несанкціонованого відбору нестиме НАК "Нафтогаз України", заявив РІА Новости прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ.

"Компанія RosUkrEnergo AG нагадує, що у разі здійснення "Нафтогазом" несанкціонованого відбору газу, що належить RosUkrEnergo AG, відповідальність за відшкодування всіх збитків компанії RosUkrEnergo AG, викликаних пред`явленням претензій з боку покупців, нестиме "Нафтогаз", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, зважаючи на всю складність ситуації в цілому, RosUkrEnergo вимагає від "Нафтогазу" в найближчі години дати чіткі й зрозумілі відповіді на цілий ряд поставлених, але не вирішених питань.

Як повідомляв УНІАН, вранці 3 березня «Газпром» скоротив поставки газу до України на 25% через невирішені проблеми із заборгованістю «Нафтогаза України» за газ, спожитий в листопаді-грудні 2007 року, і відсутність умов поставок у 2008 році.

4 березня о 20.00 мск ВАТ "Газпром" скоротив ще на 25% поставки газу до України - до 69,3 млн. куб. м на добу, що відповідає близько 54% добових планових об`ємів.

Сьогодні НАК «Нафтогаз України» заявив, що може гарантувати безперебійний транзит для європейських споживачів до тих пір, поки це не загрожуватиме енергетичній безпеці України. Компанія відзначає, що у випадку, якщо «Газпром» продовжить і далі грубо порушувати технічні угоди між двома країнами, знижуючи об`єми поставок середньоазіатського газу до України, НАК «Нафтогаз України» залишає за собою право взятися до адекватних і асиметричних дій для захисту інтересів споживачів України.

Компанія вважає, що обмеження поставок газу до України суперечить головному принципу технічних умов взаємин між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» в газовій сфері. А саме, забезпеченню НАК «Нафтогаз України» безперебійного і безаварійного транзиту російського газу для європейських споживачів за умови забезпечення газового балансу України. Таким чином, ВАТ «Газпром» намагається змусити Україну вдатися до дій, які суперечать положенням Європейської енергетичної хартії.

 

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