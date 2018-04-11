Трамп прокоментував інформацію ЗМІ про пожертвування Пінчуком $150 тисяч у його фонд

Президент США заявив, що виступити з промовою через Skype його запросив політичний експерт Даг Шен, а не Пінчук.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував повідомлення в засобах масової інформації про фінансову підтримку Віктором Пінчуком його фонду на початку передвиборної кампанії у 2015 році.

Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

"Провальна New York Times написала ще одну підроблену історію. Це був політичний діяч Даг Шен, а не український бізнесмен, хто попрохав мене виступити з короткою промовою по телефону (через Skype), яка була організована Дагом в Україні. Я був дуже позитивний щодо України - другий негатив для фальшивої історії стосовно Росії", - заявив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня видання The New York Times повідомило, що спеціальний прокурор Сполучених Штатів Америки Роберт Мюллер, який займається розслідуванням втручання Росії в президентські вибори США, зацікавився значним пожертвуванням українського підприємця і мільярдера Віктора Пінчука у фонд Дональда Трампа.

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"У цьому році слідчі направили судові запити до компанії Trump Organization з широкого кола питань, що стосуються ведення бізнесу із зарубіжними країнами. У відповідь компанія передала документи, в яких йшлося про пожертвування на суму 150 тисяч доларів від українського мільярдера Віктора Пінчука у вересні 2015 року на адресу фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинну появу Трампа по відео на конференції в Києві в тому самому місяці", - повідомило видання.

Нагадаємо, 11 вересня 2015 року під час прямого відеовключення в рамках 12-ї щорічної Ялтинської європейської стратегії, на той момент лідер серед претендентів на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував президента США Барака Обаму та країни Європейського Союзу через відсутність належної підтримки України.