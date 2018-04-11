Савченко попросила Луценка не перешкоджати її політичній діяльності

Савченко почала звернення до Луценка з нагадування про те, що він сам був в ув'язненні.

Народний депутат Надія Савченко у письмовому зверненні до генерального прокурора Юрія Луценка та омбудсмена Людмили Денісової попросила надати дозволи на побачення з її офіційними помічниками-консультантами.

Савченко, яка знаходиться під арештом у слідчому ізоляторі СБУ, "вимагає надання їй можливості здійснювати депутатську, громадську та політичну діяльність".

Читайте такожСавченко з початку голодування схудла на 15 кілограмів

У зверненні до Луценка Савченко нагадує йому про час, коли політик був ув'язнений а згодом помилуваний указом на той час президента Віктора Януковича.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня у Шевченківському районному суді міста Києва під час розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу позафракційному народному депутату Верховної Ради України Надії Савченко, підозрювана оголосила про початок голодування. У цей день суд обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.