МЗС: не можна продовжувати договір про дружбу з РФ, бо вона "брутально" його порушила

Раніше в МЗС були проти розірвання цього договору до того моменту, як були завершені всі досудові процедури у міжнародних судах через дії РФ проти України.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль наголошує, що Україна має визначитись щодо подальшої долі Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Російською Федерацією до жовтня-листопада цього року.

Про це дипломат заявила в ефірі "Радіо НВ".

"Ми маємо визначитись з позицією до жовтня-листопада цього року щодо продовження дії цього договору. Моя думка полягає у тому, що не можна продовжувати цей договір, оскільки Росія брутально вже його порушила, особливо, що стосується останніх виборів, проведених в Криму - виборів президента Російської Федерації", - зазначила заступник міністра.

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За її словами, в МЗС були проти розірвання цього договору до того моменту, як були завершені всі досудові процедури у міжнародних судах через дії РФ проти України.

"Зараз всі справи проти Росії вже знаходяться в судах... Тому в нас немає жодних сумнівів, що цей договір не виконується, і в нових реаліях ми маємо вийти на новий договір, який буде передбачати і правові інструменти вирішення спорів між країнами", - наголосила Зеркаль.

"Я сподіваюся, що здоровий глузд колись все ж таки одержить перемогу над агресією. Я не знаю в якій формі це буде, але я знаю, що будь-які відносини з Росією мають вже будуватися на зовсім інших підставах і виходити зовсім з інших реалій, ніж це було в 1990-х", - підкреслила заступник глави МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України підготувало різні пропозиції щодо Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією, серед яких передбачається можливе його призупинення частково або повністю, або ж навіть його денонсація.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія порушувала цей договір ще до початку агресії в 2014 році.

Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Російською Федерацією - угода, в якій закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одне одного. Верховна Рада ратифікувала договір 14 січня 1998 року, а Держдума - 25 грудня 1998 року. Згідно з угодою, обидві країни гарантують громадянам іншої країни права і свободи на тих самих підставах і в тому самому обсязі, який вона надає своїм громадянам, крім випадків, встановлених національним законодавством держав або їхніми міжнародними договорами.