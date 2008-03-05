Тимошенко каже, що Україна буде з газом

Україна має в своєму розпорядженні необхідні резерви і ресурси для забезпечення функціонування національної економіки і соціальної сфери в умовах газового тиску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду.

«Україна забезпечена природним газом. Україна має всі необхідні ресурси і резерви. Ми маємо газові сховища, що нормально функціонують, і як би сьогодні не піднімали хвилю провокацій навколо природного газу, Україна безперебійно одержуватиме газ, тепло і гарячу воду», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає неприпустимими факти відключення в деяких регіонах природного газу для забезпечення житлово-комунальних послуг у соціальній сфері, як це відбулося напередодні в Кіровоградській області.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що по кожному такому факту має намір звертатися до генерального прокурора з пропозицією порушувати кримінальні справи проти керівників газопостачальних організацій, які «абсолютно свідомо починають саботаж, створюють абсолютно панічні настрої».