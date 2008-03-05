Сьогодні у Верховній Раді два іменинники

5 березня у фракції КПУ подвійне свято - відразу двоє нардепів відзначають дні народження. Примітно, що обидва - новачки, потрапили в Раду вперше, і раніше в політиці помічені не були.

Сьогодні 42 роки виповнюється колишній фермерці з Криму Марині Перестенко. 30-й день народження відзначить колишній шахтар з Донецької області Євген Волинець.

"Сегодня" зв`язалася з іменинниками, щоб дізнатися, як вони святкують. Євген Волинець признався, що день народження хотів відзначити з соратниками, але через партійні засідання торжество відмінили. "Вирішили просто зібрати пару чоловік, які так само, як і я, живуть в готелі "Київ". Підемо увечері після засідання фракції десь посидіти". Нардеп розраховує, що торжество йому обійдеться не більш, ніж у тисячу доларів (заробляє депутат біля $ 2500).

Як розповіли в ресторані готелю "Київ", фуршет можна накрити з розрахунку 300-400 гривень на людину без вартості спиртного, так що зібрати з десяток колег екс-шахтареві вдасться.

Як признався іменинник, на день народження він мріє одержати костюм ФК "Шахтар", і вже знає, що його наречена Юлія підготувала йому в подарунок перстень-печатку. "Я у неї довго випитував, що вона мені подарує, і вона "розкололася". Нардеп говорить, що наречену побачить тільки 8 березня, коли поїде на батьківщину. "Нікуди Юлю поки забрати, в готелі дуже тісно — кімната всього 10 метрів", — поскаржився Волинець.

А ось Марина Перестенко (одна з 8 незамужніх депутаток Ради) збирається відзначати день народження з коханим чоловіком. "Я не чекаю ніяких матеріальних подарунків, головне, щоб свято було для душі", — сказала депутат.