Експертиза встановила автентичність голосів Путіна, Шойгу і Аксьонова у відеоматеріалах справи Януковича

Суд сьогодні планує допитати свідка захисту Михайла Добкіна.

Експертиза встановила автентичність голосів президента РФ Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу і так званого «глави» анексованого Криму Сергія Аксьонова у відеоматеріалах справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Оболонського районного суду Києва, який розглядає справу про вчинення держзради Януковичем, розпочалося з оголошення суддею Владиславом Дев’ятком результатів експертизи голосів, про яку клопотав державний адвокат, який певний час представляв інтереси обвинуваченого.

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Експертиза встановила, що голоси у фільмі «Крим. Путь на родину» дійсно належать Путіну, Шойгу, Аксьонову, а також командувачу ЧФ РФ Олександру Вітку.

Суд сьогодні планує допитати свідка захисту Михайла Добкіна.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.