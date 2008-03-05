Нафтогаз скорочує транзит російського газу до Європи

Транзит російського газу через територію України європейським споживачам скоротився з 386 млн. куб м 4 березня до 356 млн. куб м газу на сьогодні. Про це заявив офіційний представник "Газпрому" (GAZP) Сергій Купріянов.

Як відзначив С.Купріянов, відповідна телеграма була одержана "Газпромом" від "Нафтогазу України". Зокрема, добові поставки "Газпрому" скорочені на 30 млн. куб м, на ту ж величину скорочені постачання RosUkrEnergo. Таким чином, постачання скоротилися в добовому вимірюванні на 60 млн. куб м.

Крім того, С.Купріянов підкреслив, що незалежні спостерігачі компанії SGS так і не були допущені на вимірювальні станції в Україні.

Прайм-ТАСС