Гройсман каже, що учасники коаліціади посади ще не ділили
02:47, 13 листопада 2014Політика
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Віце-прем'єр Володимир Гройсман заявив, що учасники переговорів зі створення коаліції ще не обговорювали майбутній склад Кабміну.
Гройсман каже, що учасники коаліціади посади ще не ділили / Фото УНІАН
Про це він сказав в ефірі 5 каналу у середу ввечері, пише Українська правда.
"На даний момент ми ще не перейшли до етапу формування органів управління та органів влади. За великим рахунком, такого діалогу, консультацій щодо персоналій у системі владі – парламенті або уряді – немає", - сказав він, додавши, що це питання ймовірно буде обговорюватися на наступному тижні.
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