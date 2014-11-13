Гройсман каже, що учасники коаліціади посади ще не ділили

Про це він сказав в ефірі 5 каналу у середу ввечері, пише Українська правда.

"На даний момент ми ще не перейшли до етапу формування органів управління та органів влади. За великим рахунком, такого діалогу, консультацій щодо персоналій у системі владі – парламенті або уряді – немає", - сказав він, додавши, що це питання ймовірно буде обговорюватися на наступному тижні.

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