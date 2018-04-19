Україна нагадала про незаконність намірів кримської «влади» віддати Росії Тузлу

Окупаційна адміністрація Криму оголосила про намір передати острів Тузла у власність РФ 17 квітня.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України прокоментувало наміри окупаційної влади Криму передати у федеральну власність РФ острів Тузла, вказавши на незаконність таких дій.

Як зазначається на сайті відомства, 17 квітня окупаційною адміністрацією півострова було оголошено про намір передати у федеральну власність РФ території острова Тузла площею 6530 м кв.

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«Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) наголошує на незаконності таких дій окупаційної влади, які суперечать Конституції та законам України, а також міжнародному праву, оскільки за всіма міжнародними нормами та документами Крим залишається невід’ємною частиною України. Тоді як, статтею 73 Конституції України передбачено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України», - вказано у заяві міністерства.

Відомство також засудило незаконні дії держави-агресора та закликало світову спільноту не визнавати факт передачі частини о. Тузла у власність РФ, «з метою недопущення подальшого нехтування положеннями конституційно-правових норм українського законодавства та основоположних принципів міжнародного права».

Довідка УНІАН.Тузла – піщаний острів площею 3,5 кв. км (довжина острова – 6,5 км, ширина – близько 500 метрів) в Керченській протоці між Керченським півостровом Криму на заході і Таманським півостровом Краснодарського краю на сході. У 2003 році став причиною ініційованої Росією територіальної суперечки з Україною.

Острів утворився з залишків Тузлинської коси, продовження Таманського півострова, розмитої під час сильного шторму в 1925 році. У 1941 році радянська влада включила острів до складу Кримської АРСР, яка вже під назвою Кримської області 19 лютого 1954 року була передана до складу Української РСР.

У жовтні 2003 року відбувся територіальний спір щодо права власності на острів між Україною і Росією. Російська влада стверджували, що він є частиною коси, яка відноситься до континентальної Росії, а до складу України в 1954 році начебто була передана тільки континентальна частина Кримського півострова.

1 жовтня 2015 року острів був з’єднаний з материковою Росією робочим мостом РМ1, що є частиною технологічного мосту через Керченську протоку.