Лубківський виключає можливість проведення повторних переговорів у Мінську

В цьому впевнений і радник голови СБУ Маркіян Лубківський

"Мінська-2 не буде. У нас є Мінськ-1 і ті домовленості, які потрібно виконувати, які Україна справно виконує і не виконують терористи", - сказав він в ефірі 1+1.

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У свою чергу посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що в МЗС готові продовжувати тристоронній формат переговорів, але лише в частині виконання умов пакету домовленостей, які підписали і зобов’язувались дотримуватись бойовики і Росія.

За Кулеби, терористи мають відновити обмін полоненими, дотримуватися режиму припинення вогню і передати контроль над кордоном силам АТО.