Порошенко: Патріарх РПЦ не зможе ветувати рішення про автокефалію церкви в Україні

За словами Порошенка, підтримка російською церквою автокефалії православної церкви в Україні є єдиним способом, щоб «хоч якось відмитися від того гніву, і тих гріхів, які зроблені на території України російськими військовими, російськими пропагандистами та й інколи, на жаль, російськими священниками».

Президент України Петро Порошенко заявив, що патріарх РПЦ Кирило не зможе ветувати рішення про надання автокефалії православній церкві в Україні Про це Порошенко повідомив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він зазначив, що від початку війни та агресії Росії проти України не спілкувався з патріархом РПЦ Кирилом.

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«Наша вимога (щодо надання православній церкві в Україні автокефалії – УНІАН) базується не тільки та не стільки на агресії Росії проти України, ідеальним сценарієм для мене був би той факт, щоб разом з патріархом Константинопольським Варфоломієм підтвердили цей томос на автокефалію і православні церкви, включаючи і російського патріарха», - заявив він, додавши, що «Це - єдиний спосіб, щоб хоч якось відмитися від того гніву, і тих гріхів, які зроблені на території України російськими військовими, російськими пропагандистами та й інколи, на жаль, російськими священниками».

«Чи може зупинити Кирило надання нам томосу про автокефалію, грамоти про незалежність? Я хочу окремо наголосити, що ні в кого, включаючи Кирила, вето на рішення вселенського патріарха не існує. Він (Варфоломій – УНІАН) не дозволу питає в Кирила, а проводить консультації з цього приводу», - зазначив президент.

Водночас Порошенко додав, що наразі для отримання позитивного рішення Вселенського патріарха щодо надання томосу українській церкві потрібна єдність, рішучість і боротьба і молитва до Бога.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні. 19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.