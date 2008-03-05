У Балоги думають, що Тимошенко шукає конфлікту, а не істини

Україна втягується в газову війну з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК прокоментував прийняте на сьогоднішньому засіданні Кабміну рішення оформляти весь газ, який надходить в Україну, на НАК “Нафтогаз України”.

“Мій особистий коментар – ми втягуємося в газову війну з Росією з дуже невизначеними наслідками”, - заявив О.ШЛАПАК.

Він зазначив, що такий конфлікт можливий тільки в тому разі, коли переговори зайдуть у цілковиту безвихідь.

“Я особисто вважаю, що далеко не всі переговорні можливості сьогодні використані. Йдеться про створення СП, і те, що росіяни хочуть 50%, а ми говоримо, що і 25% вам досить, адже ви й раніше це мали – це питання переговорів. І про інші речі можна зараз говорити. І якщо про це не може домовитися перший заступник глави “Нафтогазу”, це не означає, що ми маємо зупинити переговори і розпочати військові дії”, - підкреслив О.ШЛАПАК.

За його словами, поки не вичерпані - Президент зазначив це в своїй телеграмі (на ім`я прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО - УНІАН) - можливості для проведення переговорів, такі дії здійснювати не варто. На думку О.ШЛАПАКА, вони були б виправдані в тому разі, якщо було б чітко ясно, що на найвищому урядовому рівні не вдалося досягти результатів, про які домовлялися президенти України і Росії.

“На мою думку, так би було б правильно і логічно діяти ”, - сказав О.ШЛАПАК.

На сьогодні ж, на його думку, “уряд не шукає істини, а шукає конфлікту”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні джерело в уряді з посиланням на відповідну постанову Кабміну, прийняту на засіданні в середу, повідомило журналістам, що Кабінет міністрів України вирішив передати з 1 березня виняткове повноваження з реалізації імпортного природного газу НАК «Нафтогаз України».