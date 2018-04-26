На Одещині виборцям пропонували за їхні голоси по 600 гривень

За голос кожного виборця пропонували по 600 грн, гроші видавали частинами - в три етапи.

У районному центрі Кілія Одеської області правоохоронці виявили факти підкупу виборців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

«У ході розслідування співробітниками прокуратури спільно з працівниками Управління СБУ в області та Головного управління Національної поліції в Одеській області 25 квітня виявлено низку фактів підкупу виборців у місті Кілія», - зазначили у прес-службі.

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За даними слідства, підкуп організовано на користь кандидатів від однієї з політичних партій в депутати Кілійської міської ради. Схема передбачала введення в оману виборців і укладення безоплатних угод з кандидатом для проведення агітації, а згодом голосування за певних осіб.

За голос кожного виборця пропонували по 600 грн, гроші видавали частинами - в три етапи.

Крім того, сьогодні правоохоронці в приміщенні одного з магазинів у Кілії виявили понад 10 тис. грн, загорнутих в однотипні пакети з агітаційними листівками партії, а також копії договорів, повідомили в прес-службі.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця).

Вирішується питання про повідомлення про підозру особам, причетним до цього злочину.

Вибори до Кілійскої міськради відбудуться 29 квітня.