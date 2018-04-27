Суд з обрання запобіжного заходу Бубенчику перенесли на 17 травня

Судове засідання перенесено через відсутність народних депутатів, які подали клопотання про взяття Бубенчика на поруки.

Суд з обрання запобіжного заходу активісту Революції гідності Івану Бубенчику, якого підозрюють у посяганні на життя правоохоронця та незаконному поводженні зі зброєю, перенесено на 17 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив слідчий суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов.

За його словами, судове засідання перенесено через відсутність народних депутатів, які подали клопотання про взяття Бубенчика на поруки.

Після досить тривалої перерви Соколов зайшов до зали і заявив про закриття судового засідання.

“В судовому засіданні оголошується перерва до 17 травня. Судове засідання оголошується закритим”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше прокурори Генеральної прокуратури України оголосили в суді клопотання заступника генпрокурора Анжели Стрижевської, яка просила обрати для Бубенчика цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

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Представники ГПУ мотивували це тим, що злочин, у якому підозрюється Бубенчик, а це замах на життя правоохоронця під час виконання ним службових обов’язків, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до довічного терміну.

Окрім того, вони зазначили, що наявні також ризики того, що Бубенчик, перебуваючи не під домашнім арештом, уникатиме співпраці з органами суду і слідства.

3 квітня в ГПУ заявили про вручення підозри Бубенчику. Йому інкримінували вчинення злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця).

5 квітня Бубенчику і його захисникам вручили нову підозру, з якої вилучено пункт про умисне вбивство.

17 квітня ГПУ подала нове клопотання до суду про обрання запобіжного заходу Бубенчику.