Генсек НАТО назвав Угорщину "дуже цінним союзником", а Україну – "партнером" і "жертвою" агресії РФ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Угорщину та Україну якомога швидше вирішити існуючу суперечку, щоби було можливим провести засідання Комісії Україна-НАТО в рамках саміту Альянсу, який пройде у липні в Брюсселі.
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Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання міністрів закордонних справ, коментуючи зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, яка відбулася у четвер, 26 квітня.
«Ми обговорили можливість проведення засідання Комісії Україна-НАТО на саміті. Добре відомо, що є розбіжності між Угорщиною та Україною, що робить неможливим проведення засідання на рівні міністрів. Ми закликаємо Україну та Угорщину знайти вирішення цих розбіжностей якомога швидше», - сказав Столтенберг.
Генсек зазначив, що Угорщина – «дуже цінний союзник, який робить свій внесок в колективну безпеку НАТО», а Україна – «партнер НАТО і жертва російської агресії».