Генсек НАТО назвав Угорщину "дуже цінним союзником", а Україну – "партнером" і "жертвою" агресії РФ

Київ та Будапешт повинні знайти рішення якомога швидше, наголошує генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Угорщину та Україну якомога швидше вирішити існуючу суперечку, щоби було можливим провести засідання Комісії Україна-НАТО в рамках саміту Альянсу, який пройде у липні в Брюсселі.

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Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання міністрів закордонних справ, коментуючи зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, яка відбулася у четвер, 26 квітня.

«Ми обговорили можливість проведення засідання Комісії Україна-НАТО на саміті. Добре відомо, що є розбіжності між Угорщиною та Україною, що робить неможливим проведення засідання на рівні міністрів. Ми закликаємо Україну та Угорщину знайти вирішення цих розбіжностей якомога швидше», - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що Угорщина – «дуже цінний союзник, який робить свій внесок в колективну безпеку НАТО», а Україна – «партнер НАТО і жертва російської агресії».