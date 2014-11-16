Президент Словаччини: Доля України важлива для всього ЄС

«Ніхто не хоче санкцій. Але якщо діалог не спрацьовує, якщо ми бачимо, що одна країна порушує міжнародні угоди, анексує частини території іншої країни і діалог не зараджує цьому, то мусять настати дії», – наводить слова словацького керівника Радіо Свобода з посиланням на чеське телебачення.

Кіска наголосив, що його країна наполягає на дотриманні територіальної цілісності України, «і це не просто дипломатична фраза».

Читайте такожПорошенко: Словаччина підтвердила домовленості щодо поставок газу в Україну

Порошенко, зі свого боку, сказав журналістам, що санкції проти Росії – це питання не економіки, а безпеки, цінностей і правди. «В Україні триває війна за Європейський союз, за його цінності і безпеку. Україна нині воює за свою свободу і незалежність. Ми виборюємо її дуже великою ціною, але я впевнений, що ми переможемо», – сказав український президент.

Петро Порошенко в суботу й неділю перебуває з візитом у Словаччині, де зустрічається з керівниками держави. Він також бере участь у зустрічі голів держав «Вишеградської групи» на запрошення словацького колеги.