Наливайченко пообіцяв показати фото пенсіонерів-"мінерів" з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте такожУ Кременчуці "замінували" "АвтоКрАЗ"“Ми встановили і знаємо кожного жителя Луганська і Донецька, які часто-густо є пенсіонерами, в тому числі, які одурманені пропагандою і здійснюють такі дзвінки... У нас є фото цих осіб, ми їх покажемо. По фізіономіях видно, що вони очманілі чи то від горілки, чи то від чогось іншого”, - сказав Наливайченко.

Він запевнив, що одразу після звільнення від окупантів територій на сході України ці особи неодмінно будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, Україну охопила епідемія повідомлень про замінування. Тільки в Києві практично щодня зачиняються на переревірку кілька станцій метро та торгові центри.