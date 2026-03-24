Дружина полеглого Героя назвала основну проблему, з якою стикаються українські ветерани

Українським захисникам-ветеранам і чинним військовослужбовцям доводиться стикатися з рядом проблем для проходження реабілітації. Вони потребують допомоги для їхнього вирішення.

Про це йшлося під час засідання круглого столу на тему "Майбутнє українського суспільства під час війни та після перемоги", проведеного в рамках спільної ініціативи громадських діячів, представників держсегмента, ветеранів та військових за підтримки УНІАН.

Як розповіла Юлія Мовчан, дружина полеглого Героя-добровольця батальйону "ОУН", яка працює у Ветеранському фонді "Після Служби", на сьогодні дуже важливо допомагати українським захисникам, і тим, хто перебуває в тилу, але підтримує військових.

Вона зазначила, що у зв’язку із загибеллю чоловіка знає дуже багато нюансів щодо юридичної допомоги, реабілітації, працевлаштування тощо.

"Тому що знаю проблеми, з якими доводиться стикатися як ветеранам і військовослужбовцям, так і їхнім родинам. Працюючи у фонді, намагаюся працювати у напрямку "рівний рівному", коли пройшовши певний етап, ти розумієш, що потрібно людям, які проходять схожий на твій", - повідомила Мовчан.

За її словами, її фонд може бути корисним, бо працює з будь-якими зверненнями, які надходять від ветеранів, військовослужбовців чи їхніх родин.

"Це може бути юридична підтримка, психологічна допомога, працевлаштування, перекваліфікація, навчання", - наголосила Мовчан.

Також вона повідомила, що є керівницею реабілітаційного напрямку. Надання допомоги в реабілітації ветеранів є найбільшим обсягом роботи, яким вона займається. Також допомога стосується лікування та надання допоміжних засобів реабілітації.

"Але, основний напрямок, який потребує зараз найбільшої уваги - це реабілітація важкопоранених бійців, які мають черепно-мозкові та спинальні травми. Тому що, держава ніби як і допомагає їм, дуже часто виникає питання: "Навіщо ви збираєте кошти, адже держава оплачує реабілітацію?" Оплачує, але, по-перше - не повністю, а по-друге - не завжди це реабілітація, яку може надати державний сектор, відповідає тій кості, яку потребує певний військовослужбовець", - констатує Мовчан.

Фонд у Києві проводить багато заходів для ветеранів і чинних військовослужбовців, якщо вони можуть долучитися. Йдеться про такі заходи з дозвілля як дайвінг, аргентинське танго, екстримальне керування, іпотерапія, каністерапія і багато інших.

Виплати українським військовим

Як писав УНІАН, військові мають право на надбавку до пенсії. Відомо, що військова пенсія 2026 року нараховується чоловікам з 55 років, якщо у них є не менше 25 років трудового стажу, та жінкам з 50 років при 20 роках стажу. Зазначається, що у 2026 році розмір підвищення становить 648,75 гривень.

Також для пенсіонерів з орденами за заслуги перед Україною є додаткові доплати УБД. Точний розмір надбавки залежить від нагороди і коливається від 596,85 до 1038 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: