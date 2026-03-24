Іран завдає ракетних ударів по Ізраїлю та заперечує заяви Трампа про 'плідні' переговори

Водночас Єгипет, Пакистан та країни Перської затоки виступали посередниками у передачі повідомлень між сторонами конфлікту.

Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що відбулися "дуже добрі та плідні" переговори, які спрямовані на припинення війни. Про це пише Reuters.

Троє високопоставлених ізраїльських чиновників сказали для журналістів, що Трамп, ймовірно, рішуче налаштований досягти угоди, але вони вважають це малоймовірним, адже Іран навряд чи погодиться на вимоги США в будь-якому новому раунді перемовин.

Водночас після заяви Трампа у понеділок Іран заявив, що жодних переговорів ще не відбулося.

"Його посольство в Південній Африці опублікувало в X зображення, на якому видно дитяче рожеве кермо, розміщене на приладовій панелі автомобіля перед пасажирським сидінням, очевидно, висміюючи ідею Трампа, озвучену журналістам, що він міг би контролювати водний шлях Ормузької протоки разом із верховним лідером Ірану", - розповіли у виданні.

Також два високопоставлені ізраїльські чиновники повідомили, що премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який говорив з Трампом менш ніж за 48 годин до початку війни між їхніми країнами, мав скликати представників силових структур для обговорення пропозиції Трампа щодо угоди з Іраном.

Своєю чергою представник Пакистану зазначив, що прямі переговори можуть відбутися в Ісламабаді цього тижня.

Однак впливовий спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф, за словами джерел Reuters, заявив, що жодних переговорів ще не відбувалося, назвавши такі твердження "фейковими новинами".

Тоді як Трамп сказав журналістам, що його спеціальний посланник Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер, які вели переговори з Іраном до початку війни, провели перемовини з високопоставленим іранським чиновником у неділю ввечері і мали продовжити їх у понеділок.

"Європейський чиновник зазначив, що, хоча прямих переговорів між двома країнами не відбувалося, Єгипет, Пакистан та країни Перської затоки виступали посередниками у передачі повідомлень. Пакистанський чиновник повідомив, що, як очікується, віцепрезидент США Джей Ді Венс, а також Віткофф і Кушнер зустрінуться з іранськими чиновниками в Ісламабаді цього тижня після телефонної розмови між Трампом і головою збройних сил Пакистану Асімом Муніром", - додали у Reuters.

Нагадаємо, раніше США знищили ключовий завод дронових двигунів в Ірані. За словами американських військових, підприємство не лише виготовляло двигуни, а й виробляло авіаційні компоненти, які входили до ланцюга створення ударних безпілотників. Саме такі дрони активно використовуються у військових конфліктах і є важливим елементом іранської військової стратегії.

Водночас Bloomberg повідомляв, що Трамп розпочав переговори з Іраном під тиском союзників. Зокрема вони сказали США, що незворотна шкода іранській інфраструктурі майже неминуче призведе до краху держави після закінчення конфлікту.

"Практика Трампа відступати від максималістських погроз, власна практика Ірану затягувати ядерні переговори та нещодавні приклади використання США переговорів з Тегераном як відволікаючого маневру перед новими військовими діями змушують дипломатів і трейдерів сумніватися в тому, що переговори можуть привести до реальної угоди", - написали в Bloomberg.

