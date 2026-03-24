У готелях Європи забороняють одноразові шампуні та гелі

Звичні мініатюрні флакони та порційні пакетики з косметикою у готелях замінять.

ЄС вводить заборону на одноразовий пластик у готелях і ресторанах, зокрема, на гель і шампунь. Рішення було ухвалено офіційними особами ЄС, які прагнуть скоротити і з часом повністю виключити використання одноразового пластику в секторі гостинності.

Мета полягає в тому, щоб готелі та ресторани замінили індивідуальні пакетики настінними диспенсерами, які можна наповнювати з багаторазових контейнерів, або, у випадку ресторанів, використовували лише оригінальну упаковку для таких продуктів, як соуси та приправи, пише The Portugal News.

Зміни не будуть миттєвими, але очікується, що з 2030 року закладам більше не буде дозволено пропонувати одноразову упаковку. Наразі, з 12 серпня, розпочнеться поступове впровадження цих нових правил, поки держави-члени адаптуються до нової політики та систем.

Метою цього рішення є збільшення повторного використання та переробки продуктів, що також підвищить відповідальність виробників за скорочення кількості пластику в усьому ЄС загалом.

Мандрівникам радять почати брати з собою власні туалетні приналежності або, якщо це неможливо, перевіряти перед поїздкою, які продукти надаються в готелях, щоб підготуватися заздалегідь, оскільки стандартна галузева практика найближчим часом зміниться.

