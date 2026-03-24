Таємниця 5000-річної давнини: чому ми досі ділимо годину на 60 хвилин

Ми звикли, що в годині 60 хвилин, а в добі 24 години, але чи замислювалися ви, чому обрано саме ці числа?

У жовтні 1793 року нещодавно створена Французька республіка зважилася на нещасливий експеримент. Вона вирішила змінити час. Революціонери постановили, що день тепер ділитиметься на 10 годин, а не на 24. У кожній годині мало бути 100 "десятичних хвилин", які, у свою чергу, складалися зі 100 "десятичних секунд".

Ця система була частиною ширшого революційного календаря, метою якого була раціоналізація (і дехристианізація) структури року, включаючи новий 10-денний тиждень. Незабаром почалася робота з переведення існуючих годинників на десяткову систему, пише BBC. У ратушах встановлювали десяткові годинники, а офіційні заходи реєструвалися за новим календарем.

Це швидко почало викликати нескінченні головні болі, пояснив Фінн Беррідж, науковий комунікатор Королівських музеїв Грінвіча в Лондоні. Перепроектування та переробка існуючих годинників виявилися надзвичайно складним завданням. Система ізолювала Францію від сусідніх країн, а сільське населення ненавиділо те, що день відпочинку наставав лише кожні 10 днів. У підсумку десятковий час протримався у Франції ледь більше року.

Відео дня

Щоб зрозуміти, чому в добі 24 години, в годині 60 хвилин, а в хвилині 60 секунд, нам потрібно перемотати годинник назад – в епоху до зорі хронометражу. Це історія однієї з найраніших систем числення, яка направила нас цим шляхом і пояснює, чому ця громіздка система набагато пережила цивілізації, які її винайшли.

Шістдесяткова система – як пальці рук визначили наш час

Біля витоків стоять шумери – стародавній народ, що жив у Месопотамії (приблизно на території сучасного Іраку) приблизно з 5300 по 1940 рік до н. е. Поряд з багатьма іншими винаходами, такими як іригація та плуг, їм приписують створення першої відомої системи письма. Вона включала систему числення, засновану на понятті 60.

Підніміть руку перед собою, зігніть палець, і ви побачите, що на ньому три суглоби. Перерахуйте всі суглоби на пальцях однієї руки (не враховуючи великий), і ви нарахуєте 12. Відмічайте кожне таке "12" одним пальцем на іншій руці і знову рахуйте до 12 на першій, поки не використаєте всі п'ять пальців на другій руці. До скільки ви щойно дорахували? До шістдесяти.

Це одна з гіпотетичних теорій того, чому шумери підкреслюють перевагу числа 60, а не 10, як основи своєї математичної системи.

Їхня розробка письмових чисел була продиктована необхідністю вести облік для дедалі складнішої системи сільського господарства, заявив Мартін Вілліс Монро, експерт з клинописних культур з Університету Нью-Брансвік у Канаді. Вони почали використовувати невеликі глиняні таблички, часто розміром зі смартфон або менше, вдавлюючи деталі в м'яку глину.

Лише в середині XIX століття ці таблички були виявлені та розшифровані. Вони показують, що найбільш значущою для математики, астрономії та вимірювання часу швидко стала так звана шістдесяткова система. Шумери використовували число 60 так само, як ми зараз використовуємо 10. "Коли ми доходимо до дев'яти, ми переходимо на розряд ліворуч, пишемо одиницю і додаємо нуль праворуч", – пояснює Еріка Месарош із Браунського університету. "Те саме з шістдесятковою системою: вони доходять до 59 і замість числа вище 59 просто використовують одиницю, але на один розряд лівіше".

Зручність стародавньої спадщини

Незрозуміло, чому саме шумери зупинилися на основі 60, але зручність цієї системи очевидна. Число 60 можна розділити на один, два, три, чотири, п'ять, шість, 10, 12, 15, 20, 30 і 60 без необхідності використання дробів. Порівняйте це з числом 10, яке ділиться тільки на один, два, п'ять і 10. "Якщо ви розробляєте числа для практичних цілей, таких як податки або вимірювання полів для спадщини синів, наявність простого способу виконання цих операцій може бути дуже корисною", – заявив Месарош.

Першою цивілізацією, яка поділила день на години, були стародавні єгиптяни. Про це згадується в релігійних текстах приблизно 2500 року до н. е. Перші відомі об'єкти, пов'язані з годинниками, стосувалися 12-ї години ночі – це були зоряні годинники, знайдені на кришках трун єгипетських вельмож періоду між 2100 і 1800 роками до н. е.

Не зовсім ясно, чому єгиптяни обрали саме 12 поділів. Можливо, це пов'язано з 12 сузір'ями зодіакального циклу або рахунком за суглобами пальців. Найдавніші інструменти – сонячний і водяний годинники – з'явилися в Єгипті близько 1500 року до н. е. Спочатку найдрібнішою одиницею часу була робоча зміна (ранок або день), але до римського періоду (з 30 року до н. е.) годинник став стандартом.

Поява хвилин і вавилонський внесок

Вавилоняни (2000–540 рр. до н. е.) перейняли у шумерів клинопис і шістдесяткову систему. До 1000 року до н. е. вони розробили календар, заснований на часі повернення Сонця в ту саму точку неба – трохи більше 360 днів. Для системи з основою 60 це число було ідеальним: воно чудово ділилося на 12 місяців по 30 днів у кожному.

Як і єгиптяни, вавилоняни ділили день і ніч на 12 частин. Однак вони також розробили систему для астрономічних розрахунків, розділивши день на 12 "беру" (кожна дорівнює двом сучасним годинам). Щоб досягти більшої точності в розрахунках планет, вони почали дробити ці подвійні години на 30 "стародавніх хвилин", відомих як ush (дорівнюють 4 нашим хвилинам). Ті, у свою чергу, ділилися на 60 одиниць під назвою ninda (близько 4 наших секунд).

Вавилоняни не сприймали це як "поділ часу", підкреслив Монро. Вони вважали це поділом чисел, що вимірюють відстань у небі або швидкість планет. Пізніше стародавні греки перейняли цю систему, тому що вона дозволяла додавати нові спостереження до вже існуючих.

Хронологія точності:

XII століття: Побудовано перші механічні годинники (точність до години).

XVI століття: Навіть маятникові годинники збивалися на 10–15 хвилин на день.

XVIII століття: Винайдено годинник H4. "Це призвело до того, що хвилини та секунди почали використовуватися у повсякденному житті", – каже Беррідж.

1920-ті: Кварцові годинники підвищили точність до втрати однієї секунди за три роки.

1950-ті: З'явилися атомні годинники. Вони настільки точні, що не втратять жодної секунди за мільярди років.

Історія вимірювання часу показує, що це людська конструкція. Години, хвилини та секунди дісталися нам через низку збігів. Вони залишилися з нами як корисна спадщина, настільки глибоко вкорінена, що змінювати систему зараз було б надто складно.

