У війні США та Ірану тріумфально перемагає Росія, - Fortune

Конфлікт на Близькому Сході різко підняв ціни на нафту. Відтак, Володимир Путін отримує мільярди, поки Дональд Трамп веде нову війну.

Війна навколо Ірану спричинила різкий стрибок світових цін на нафту – і головним вигодонабувачем цієї ситуації стала Росія. Диктатор Володимир Путін фактично повернув російську нафту в центр світового ринку, пише Fortune.

Через конфлікт частина глобальних поставок нафти опинилася під загрозою, що підштовхнуло ціни вгору. Якщо раніше російська нафта Urals продавалася значно дешевше за еталонну Brent, то тепер майже зрівнялася з нею – близько 100 доларів за барель.

За даними аналітиків, лише за перші два тижні березня Росія заробила близько 7 мільярдів доларів на продажі енергоносіїв.

США послаблюють правила – і це грає на руку Кремлю

Адміністрація Дональда Трампа запровадила 30-денне послаблення санкцій, дозволивши купувати російську нафту, яка вже перебуває в морі.

Офіційно це назвали тимчасовим кроком для стабілізації ринку. Але експерти вважають, що навіть короткострокове рішення вже дало Москві сигнал і відкрило нові можливості для заробітку.

"Це фактично врятувало доходи Росії від нафти від падіння, причому падіння тривало дуже довго", – сказала професор міжнародного бізнесу Університету штату Вічіта Уша Гейлі.

Бойові дії та атаки в районі Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти, різко дестабілізували ринок.

У відповідь США навіть випустили 172 мільйони барелів зі стратегічних резервів, намагаючись стримати кризу.

"Найбільший переможець" – Росія

Експерти прямо називають Росію головним бенефіціаром ситуації. Після років санкцій і знижок на нафту Москва отримала шанс відновити доходи.

"Зростання цін на нафту зробило Росію найбільшим переможцем у найближчій перспективі від конфлікту з Іраном", - заявила Гейлі .

У Кремлі вже закликають енергетичні компанії "скористатися моментом", а російські чиновники відкрито заявляють: без їхньої нафти світовий ринок не стабільний.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський попередив, що зростання доходів Росії означає більше ресурсів для війни.

За його словами, гроші від продажу енергоносіїв прямо конвертуються у зброю, яка використовується проти України.

Попри спроби США стабілізувати ринок, аналітики сумніваються, що послаблення санкцій реально збільшить глобальні поставки нафти. Натомість це вже дало Росії фінансовий перепочинок – і може змінити баланс сил не лише на енергетичному ринку, а й у війні.

Нафтовий ринок - останні новини

Як повідоляв УНІАН, ціни на нафту зранку 24 березня відновили зростання після різкого падіння за підсумками торгової сесії 23 березня. Це відбулося на тлі побоювань, що до війни на Близькому Сході можуть бути втягнуті інші країни.

Днем раніше після заяви президента США Дональда Трампа про можливе відкриття Ормузької протоки найближчим часом котирування нафти полетіли донизу.

Втім, Іран висунув жорсткі умови завершення війни. Тегеран, зокрема, хоче стягувати збори з суден, що проходять через цей шлях – за аналогією з Єгиптом і Суецьким каналом.

