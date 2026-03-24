Вони йдуть у повний зріст: боєць ЗСУ розповів про наступ ворога під Костянтинівкою

Противник нерідко рухається вперед відкрито, практично не ховаючись, ніби не побоюючись ударів.

На Константинівському напрямку російські військові все частіше використовують тактику, яка викликає питання навіть у самих українських бійців. За словами військових, противник нерідко рухається вперед відкрито, практично не ховаючись, немов не побоюючись ударів.

Як розповів в ефірі "Армія ТV" оператор дрона 109-ї бригади окремої бригади територіальної оборони з позивним "Артист", поведінка штурмових ворожих груп буває різною: іноді вони діють швидко й організовано, а іноді – немов "зомбі", просто рухаючись уперед по посадках у повний зріст, без спроб сховатися.

"Інколи як зомбі, інколи бадьоренько, але таке враження, що тут не літає. Беруть і йдуть посадками. Це, звісно, вчасно виявляється і вчасно нівелюється. У них дуже велика кількість обладнання, людей, і їм їх не шкода зовсім. Тобто виявляються позиції пілотів, знищуються. Це ненадовго. Вони знову ж таки на тих самих позиціях, знову ж таки виставляють ті самі точки, тих самих пілотів", – констатував "Артист".

Основною тактикою, як стверджує військовий, залишаються атаки малими піхотними групами. Росіяни намагаються просуватися через лісосмуги та відкриті ділянки, розраховуючи на швидкість і масовість. Однак такі дії не залишаються непоміченими. Українські сили своєчасно фіксують рух противника і завдають ударів, часто з використанням безпілотників, що істотно знижує ефективність подібних штурмів.

Чому вони так діють

За словами військових, складається враження, що частина штурмових груп або не отримує повної інформації про ситуацію, або свідомо вирушає вперед із мінімальними шансами на успіх.

Така тактика може бути пов'язана зі спробою постійно "тиснути" на оборону, виснажуючи ресурси українських сил і перевіряючи слабкі місця. Однак через високу помітність такі атаки часто закінчуються втратами ще до досягнення позицій.

Загальна мета противника

Ключове завдання російських сил на цій ділянці – обійти Константинівку з флангів і порушити логістику українських військ. Це дозволило б їм створити сприятливі умови для подальшого тиску на місто та прилеглі території. Проте, за словами українських військових, ці спроби поки що вдається стримувати.

Ситуація на Константинівському напрямку показує, що противник робить ставку не стільки на складні маневри, скільки на постійний тиск і масовість. Однак відкриті пересування та повторювані штурми перетворюють такі атаки на передбачувані цілі. І поки ця тактика не змінюється, вона швидше виснажує сили наступаючих, ніж приносить їм реальні результати, стверджують українські захисники.

Ситуація з весняним наступом на Донецькому напрямку

Нагадаємо, 17 березня аналітики DeepState повідомили, що окупанти активізувалися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій області. Згідно з отриманою інформацією, ворог просунувся поблизу Орехово-Василівки, Міньківки та у Васюківці.

23 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що бійці ЗСУ минулого тижня стримали посилений натиск з боку окупантів на різних ділянках фронту і продовжують зривати ворожі плани весняно-літнього наступу. Згідно із заявою, з 17 по 20 березня інтенсивність наступальних дій росіян зростала. Ворог безуспішно намагався прорвати оборонні позиції ЗСУ на кількох стратегічних напрямках.

