Гривня втрачає позиції: НБУ опублікував офіційний курс валют на 25 березня

Національний банк України встановив на середу, 25 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,92 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,89 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,9/43,94 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,87/50,90 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 24 березня подешевшав на 3 копійки і становив 44,12 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,60 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 33 копійки і складав 51,40 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,60 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 25 копійок і становив 44,30 гривні за долар, а курс євро в банку зріс на 40 копійок і складав 51,40 гривню за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,70 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривень за одиницю іноземної валюти.

