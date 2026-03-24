Росіяни вже випробовують ракету-дрон, яка летить до 600 км за годину, - Флеш

Росіяни спробують зробити так, аби українські перехоплювачі були неефективними.

Росіяни випробовують ракету-дрон "Герань-5", яка летить 500-600 км/год. Про це Бабелю сказав Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку, радник міністра оборони.

Він зауважив, що коли українці почали розвивати зенітні дрони, росіяни зрозуміли, що рано чи пізно вони не зможуть літати, оскільки ми збиватимемо їх.

"Ми вже збиваємо їх на 30% зенітними дронами, а будемо збивати на 99 чи на 100. Тобто їм потрібно буде придумати контрзахід. Що вони можуть зробити? Вони можуть зробити систему ухилення… Відповідно, ми маємо думати, як вони це реалізують", - сказав експерт.

Крім того, росіяни намагатимуться працювати якоюсь тактикою проти нас. Так, вони вже роблять це, вибудовуючи "коридори" на mesh-модемах. Вивчають, де можна пролетіти, літати на різних висотах.

Також, підкреслив Бескрестнов, ворог спробує "взяти нас швидкістю". "Наші перехоплювачі не зможуть літати зі швидкістю більше, умовно, за 300 кілометрів на годину. Реактивний "Шахед" зараз летить 280-320 - проти нього ще є якісь ідеї, як працювати. Але росіяни вже випробовують "Герань-5". Це ракета-дрон, летить 500-600 кілометрів за годину", - підкреслив експерт.

Так, додав він, росіяни спробують наростити швидкість реактивних "Шахедів", наприклад, до 400 кілометрів і використовувати ще більше реактивних ракет-дронів.

"Для того, щоб усі наші перехоплювачі, які ми збудували і якими забезпечили всю країну, не були ефективними. Я бачу, що так і буде. І всі спроби зараз щодо реактивних дронів спрямовані якраз на цю тематику", - сказав Флеш.

Відповідно, наголосив він, ми вже зараз повинні наперед думати, як будемо працювати зі швидкісними реактивними дронами.

"А це вже реактивні перехоплювачі. Там вже абсолютно інші технології".

Як повідомлялося, Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ зауважив, що Росія наразі недоотримує з Ірану необхідні компоненти для будівництва нових партій ударних дронів типу "Шахед".

З цієї причини, на його думку, зараз не спостерігаються настільки масштабні застосування дронових систем з боку Росії проти України.

