Зіткнення на межі Камбоджі та Таїланду стирають з лиця землі унікальний стародавній храм

Святиня вже десятиліттями є предметом територіальної суперечки між двома країнами.

Через три місяці після припинення вогню на кордоні між Камбоджею та Таїландом сліди боїв залишаються глибоко врізаними в стіни храму 11 століття, що височіє на 525-метровій скелі гірського хребта Дангрек, пише The Independent.

Йдеться про храм Преах Віхеар - давню святиню, яка вже десятиліттями є предметом територіальної суперечки між двома країнами. Через регулярні сутички пам’ятка опинилася під загрозою знищення.

Храм збудували за часів Кхмерської імперії - тієї ж цивілізації, що створила Ангкор-Ват, розташований приблизно за 160 км на південний захід.

Відео дня

У 2008 році Преах Віхеар внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, і для камбоджійців він має велике культурне значення. Однак після двох хвиль інтенсивних боїв торік значна частина споруди зазнала руйнувань. За словами чиновників, окремі елементи храму перебувають під загрозою обвалу.

Замість туристів – руїни

Там, де раніше туристи милувалися стародавніми різьбленнями та панорамою камбоджійських рівнин, нині - уламки каміння, артилерійські вирви та випалена рослинність.

"Храм став тихим, а його краса виглядає сумною через цю трагедію", – зазначив археолог і заступник генерального директора Національного управління Преах Віхеар Хем Сінат.

Наразі територію закрито для відвідувачів через нестабільність конструкцій і загрозу нерозірваних боєприпасів. Ділянки огороджені, встановлено попереджувальні знаки про мінну небезпеку - проблему, добре знайому Камбоджі після десятиліть громадянської війни, що завершилася наприкінці 1990-х років.

Масштаби руйнувань і ризик обвалу

За оцінкою Міністерства культури Камбоджі, пошкоджені всі п’ять головних вхідних павільйонів храму, три з яких майже повністю зруйновані. Серйозних ушкоджень зазнали й стародавні північні сходи, які раніше відновлювали в межах проєкту за фінансування США.

Згідно з офіційними даними, під час бойових дій у липні храм був пошкоджений у 142 місцях, а під час більш інтенсивних обстрілів у грудні - ще у 420.

Експерти попереджають: у сезон дощів частини споруди, що вже перебувають на межі руйнування, можуть остаточно обвалитися.

Взаємні звинувачення

Незалежної міжнародної оцінки пошкоджень наразі немає. Міністр інформації Камбоджі Нет Пхеактра звинуватив тайських військових у навмисному пошкодженні храму та використанні неправдивої інформації для виправдання вторгнень.

"Храм Преах Віхеар належить усьому людству. Він не є ворогом Таїланду", - наголосив він.

Зазначається, що Міжнародне право забороняє атаки на важливі історичні об’єкти, такі як храм.

Втім, Таїланд заявляє, що Камбоджа фактично "мілітаризувала" святиню, нібито розмістивши там озброєння, склади боєприпасів і обладнання для спостереження, що, на думку Бангкока, позбавило об’єкт захисту під час війни.

Зокрема, тайські військові завдали удару по будівельному крану на території храму, стверджуючи, що він використовувався як елемент системи військового управління. Представник армії Таїланду генерал-майор Вінтай Суварі заявив, що удари наносилися виключно по військових цілях.

У Камбоджі ці звинувачення заперечують. А у Міністерстві культури наголошують, що храм перебуває під цивільним контролем, а присутні там силовики виконують лише функції охорони культурної спадщини.

Кожна зі сторін звинувачує іншу у початку бойових дій, що спалахнули в липні та грудні.

За даними Камбоджі, під час загострення понад 640 тисяч людей були змушені залишити прикордонні райони, і близько 37 тисяч досі не повернулися додому.

Храм, відомий у Таїланді як Пхра Віхарн, є предметом суперечки ще з 1950-х років.

У 1962 році Міжнародний суд ООН постановив, що храм і прилегла територія площею менш ніж п’ять квадратних кілометрів належать Камбоджі. Це рішення було підтверджене у 2013 році.

Протягом багатьох років храм приваблював туристів з обох сторін кордону, причому значна частина іноземців потрапляла туди через територію Таїланду – до закриття кордону.

Включення споруди до списку Світової спадщини ЮНЕСКО у 2008 році стало додатковим подразником для Таїланду. На цьому тлі зростання націоналістичних настроїв, підсилене внутрішньою політикою, призвело до збройних сутичок у 2008 та 2011 роках.

Відновлення під загрозою

Відновлення храму стане серйозним викликом. Археолог Хем Сінат попереджає, що ослаблені конструкції можуть обвалитися під час сезону дощів, який зазвичай триває з кінця травня або початку червня до жовтня.

Раніше до реставраційних робіт долучалися Індія, Китай і США, однак фінансування було призупинене після початку бойових дій.

За словами археолога, нові термінові проєкти, необхідні для запобігання подальшому руйнуванню, гальмуються через проблеми безпеки, оскільки режим припинення вогню залишається нестабільним.

"У нас є план, ми хочемо провести ремонт - якнайшвидше. Але, як бачите, усе залежить від ситуації на кордоні", - пояснив він.

Пошкодження музею

Вас також можуть зацікавити новини: