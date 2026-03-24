Найбільша плавуча платформа у світі Prelude здатна витримувати урагани

Дивлячись на розміри авіаносців, можна припустити, що вони є найбільшими плавучими суднами у світі. Однак на вершині списку знаходиться дещо інша конструкція, яка може змусити навіть найбільший авіаносець здаватися крихітним у порівнянні з її розмірами. Йдеться про плавучий завод зі зрідження природного газу Prelude FLNG – найбільшу плавучу платформу у світі, пише komputerswiat.pl.

Побудована компанією Shell за кілька мільярдів доларів, Prelude працює приблизно за 200 км від західного узбережжя Австралії та видобуває, скраплює і зберігає природний газ, який потім доставляється клієнтам Shell на спеціалізованих суднах, пришвартованих поруч із цим гігантом.

Справжній плавучий монстр

Довжина платформи становить 488 метрів, ширина – 74 метри, і вона побудована з понад 260 000 тонн сталі. При повному навантаженні водотоннажність її становить 600 000 тонн, що приблизно в п'ять разів більше, ніж у авіаносця класу "Німіц", одного з найбільших кораблів цього типу.

Відео дня

Інші показники також вражають. Місткість Prelude еквівалентна 175 олімпійським басейнам, і щогодини споруда забирає 50 мільйонів літрів води з океану для охолодження газу, а висота спеціальної вежі на палубі корабля сягає 93 метрів.

Диво сучасної інженерії

Система кріплення, що утримує платформу на місці, не менш вражає, ніж сама платформа. Prelude здатна витримати циклон 5-ї категорії, хоча евакуація приблизно 220 членів екіпажу можлива і до настання такої події.

Якорна система платформи описується як одне з чудес сучасної інженерії і це одне з найміцніших рішень такого роду в світі. Невід'ємною частиною якорів є спеціальні ланцюги, одні з найбільших у світі, прикріплені до величезних колон, пробурених у морське дно.

Як працює Prelude?

Prelude видобуває, скраплює та зберігає природний газ. Охолоджуючи цю сировину до -162°C, Prelude зменшує об’єм газу в 600 разів, після чого він транспортується у рідкому вигляді споживачам.

Робота Prelude також підтримується трьома допоміжними суднами. Їхня роль полягає у забезпеченні безпеки та розвідці околиць судна, а також у наданні допомоги у разі будь-яких несправностей. Prelude також зупиняється і проходить технічне обслуговування приблизно кожні чотири роки, і очікується, що вся платформа працюватиме протягом 20-25 років, приблизно до 2040 року.

