Окупант наводив удари по своєму полку і заявив про бажання вступити в РДК

19-річний окупант здався в полон ЗСУ та висловив бажання воювати в складі РДК.

Військовослужбовець російської армії, який служив у 102-му мотострілецькому полку 150 дивізії, передавав українським військовим координати своїх підрозділів.

Про це він сказав у інтерв’ю Дмитру (Апостолу) Карпенку. За даними росіянина, втрати полку в живій силі склали до 150 загиблих і близько 50 поранених.

Про себе росіянин розповів, що йому 19 років, родом він з Новосибірська. Його призвали на строкову службу попри навчання у вищому навчальному закладі. Потім він став контрактником, розраховуючи потрапити на навчання на прапорщика. Однак замість цього його відправили на війну в Україну.

Спочатку він служив у складі 150-ї мотострілецької дивізії у Новочеркаську. Потім його перевели до 102-го мотострілецького полку, у другий мотострілецький батальйон. У підрозділі його призначили оператором БпЛА, хоча він не мав потрібної підготовки.

Підрозділ діяв на напрямку Софіївки та Володимирівки. І в цей період військовий з РФ встановив контакт із українською стороною через проєкт "Хочу жить". Проте він хотів нашкодити російському війську. Так, протягом приблизно 80 днів він передавав координати позицій, техніки та маршрутів підрозділів 102-го полку. Дані надходили майже в реальному часі - з затримкою всього до 15 хв.

Завдяки даним російського окупанта, було знищено щонайменше два танки та уражено РСЗВ. Також знищено чотири розрахунки БпЛА та чотири мінометні розрахунки.

Зазначається, що попри підозри у витоку інформації, джерело виявити не вдалося. Паралельно військовий виконував завдання як оператор БпЛА.

За його словами, у підрозділах 150-ї мотострілецької дивізії РФ застосовувалася практика "м’ясних штурмів".

Після кількох спроб він здійснив вихід до українських позицій. Росіянин подолав близько 20 км у складних умовах, після чого був виведений українськими військовими.

Після переходу він заявив про намір продовжити службу вже на боці України в складі "Російського Добровольчого Корпусу" (РДК).

