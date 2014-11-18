Яценюк за тиждень до оприлюднення кандидатів у міністри передав пропозиції Порошенку - Сюмар

Про це на своїй сторінці в «Фейсбук» написала кандидат в народні депутати від «Народного Фронту» Вікторія Сюмар.

За її словами, кандидатури на ключові позиції були доведені також і до партнерів по коаліції. «Як інакше дочекатися реакції, коли всі говорять що час не можна марнувати і вперто його тягнуть?», - пише Сюмар.

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Політик відзначає відсутність логіки в звинуваченнях на адресу ї політичної сили: «Про логіку. Намагаюсь її збагнути, коли читаю критику одночасно - за затягування процесу і за поспішність; одночасно за публічність і за підкилимність процесу; за те, що шалена йде боротьба за портфелі і що по факту вид них відмовляються, ніби там вибухівка з часовим механізмом».

За її словами, міністерські портфелі та пропозиції не викликали жодного ажіотажу. «Йти в уряд ніхто не хоче», - констатує Сюмар.

На думку політика, є питання того, наскільки ключові політичні сили готові брати на себе відповідальність і мають відповідний кадровий резерв для управління державою. «З огляду на реакцію - з відповідальністю перед українським народом на словах справа значно краща, ніж у справах», - переконана Сюмар.