В Україну 24 листопада приїде місія ЄС для оцінки виконання другої фази щодо спрощення візового режиму
Візит місії Євросоюзу з оцінки виконання критеріїв другої фази плану дій з лібералізації візового режиму з Україною відбудеться 24-28 листопада.
Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.
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За його словами, на цьому етапі будуть оцінюватися: боротьба з організованою злочинністю і незаконним обігом наркотиків, співпраця між правоохоронними органами, міжнародне правове співробітництво у кримінальних справах, захист персональних даних, повагу прав людини, запобігання дискримінації, свобода пересування.
Як повідомляв УНІАН, минулого року Україна завершила першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму, і з вересня активно імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти і рішення, які були прийняті.
Довідка УНІАН. Євросоюз на саміті в листопаді 2010 року надав Україні план дій щодо лібералізації візового режиму.