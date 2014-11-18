В Україну 24 листопада приїде місія ЄС для оцінки виконання другої фази щодо спрощення візового режиму

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.

Читайте такожУ ЄС і Британії втратили оптимізм щодо швидкого скасування віз для українців

За його словами, на цьому етапі будуть оцінюватися: боротьба з організованою злочинністю і незаконним обігом наркотиків, співпраця між правоохоронними органами, міжнародне правове співробітництво у кримінальних справах, захист персональних даних, повагу прав людини, запобігання дискримінації, свобода пересування.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Україна завершила першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму, і з вересня активно імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти і рішення, які були прийняті.

Довідка УНІАН. Євросоюз на саміті в листопаді 2010 року надав Україні план дій щодо лібералізації візового режиму.