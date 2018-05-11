З’явились фото чоловіка, який під носом у охорони суду вкрав мотоцикл брата Найєма

15:21, 11 травня 2018
Політика
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Крадій на мотоциклі Масі Найєма / фото Alja Samarets, Facebook

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Фото опублікувала на своїй сторінці у Facebook адвокат  Аліна Самарець.

«Ця особа на фото сьогодні біля самісінького Апеляційного суду м. Києва під носом у охорони суду викрала мотоцикл Масі Найєма. Якщо комусь відома ця особа, прохання поділитись інформацією зі мною, Масі або Солом’янським управлінням поліції м. Києва», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці з-під будівлі Апеляційного суду Києва викрали мотоцикл брата нардепа Мустафи Найєма юриста Масі Найєма.

фото Alja Samarets, Facebook

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Теги: #Масі Найєм