До розстрілів майданівців причетні іноземні спецслужби – ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник генерального прокурора Олег Заліско.

“Дійсно у розпорядженні правоохоронних органів перебуває інформація про можливу участь, присутність на території України представників іноземних спецслужб під час подій, пов'язаних з припиненням на недопущенням мирних акцій протесту, але дані питання є в компетенції СБУ і слідчі СБУ проводять відповідні дії по документуванню такої діяльності”, - сказав Заліско.

Також він розповів, що слідство опитало снайперів, які в ході масових розстрілів майданівців 18-20 лютого займали позиції на дахах будівель навколо Майдану Незалежності, але всі вони на допиті сказали, що вели спостереження і не відкривали вогонь, оскільки не бачили загрози з боку мітингувальників.

Читайте такожЗаходи до річниці Майдану та роковин Голодомору СБУ охоронятиме разом із СамообороноюВ свою чергу заступник начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ Віталій Свірєпов зазначив, що хоча на сьогодні підозру у розстрілі майданівців вручено лише трьом особам — беркутівцям, слідство продовжує пошуки інших осіб, які, очевидно, брали участь у цих злочинах: “Оголошено підозру тим, які 20 лютого здійснювали прицільні постріли в учасників мирних акцій, але робота слідчих органів не завершена, ми проводимо роботу по ідентифікації не лише працівників спецпідрозділів”.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства внутрішніх справ, Російська Федерація переховує частину винуватців у загибелі людей на Майдані на своїй території.