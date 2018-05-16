Росія відповіла США на критику щодо Кримського мосту

У посольстві РФ у США назвали Вашингтон "передбачувано незадоволеним".

Росія, яка окупувала Крим, заявила, що не збирається погоджувати свої дії на території анексованого півострова ні з ким.

Про це повідомила прес-служба посольства Росії у США на своїй сторінці у Facebook.

"Вашингтон передбачувано незадоволений. Але Крим - Росія. Дозволу на будівництво транспортної інфраструктури в інтересах жителів російських регіонів ні в кого питати не будемо", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, Держдеп США засудив будівництво та часткове відкриття Росією Керченського мосту між Росією та окупованим Кримом. Про це повідомила офіційний представник Державного департаменту США Гізер Нойєрт.

У Держдепі наголосили, що Крим є частиною України, а будівництво мосту відбувалося без дозволу української сторони. "Будівництво Росією Керченського мосту свідчить про постійну готовність РФ порушувати норми міжнародного права", - зазначила Нойєрт.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.