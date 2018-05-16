У Кремлі розповіли про ведення непублічної роботи для захисту затриманого керівника РІА «Новости України»

Речник МЗС РФ не вважає проблемою, що у Вишинського було виявлено російські паспорт і нагороди, і пропонує провести обшуки у членів уряду України.

Росія веде непублічну роботу для захисту затриманого в Києві керівника РІА «Новости України» Кирила Вишинського.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в окупованій Керчі сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова.

«Як тільки-но вчора пішла інформація про всі деталі того беззаконня, яке коїлося стосовно МІА «Россия сегодня» (УНІАН: до структури цієї медіагрупи входить РІА «Новости»), і це буває щоразу, коли затримують наших журналістів, підключаються всі компетентні відомства - це не тільки МЗС, це не тільки заяви адміністрації президента і прес-секретаря президента, це весь російський уряд, який так чи інакше залучений до цієї роботи», - заявила Захарова.

«Як ви розумієте, не все має бути озвучено, не вся ця робота ведеться публічно», - додала вона.

За словами Захарової, все, що пов'язано із захистом інтересів російських журналістів, перебуває на контролі керівництва РФ, і «відпрацьовуються всі необхідні заходи».

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Захарова стверджує, що дорікнути російській стороні в «неуважності і в неврегулюванні таких питань неможливо, оскільки таких фактів немає».

Водночас вона не вважає проблемою, що у Вишинського було знайдено в ході обшуку російські нагороди і паспорт громадянина РФ.

Захарова запропонувала провести обшуки у членів уряду України, у яких, на її думку, «знайдуть грінкарти, паспорти і нагороди інших держав».

«Якщо розкласти гроші бодай одного члена українського уряду, там не те що ліжка не вистачить, там країни не вистачить», - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости України» в Києві. Було затримано директора РІА «Новости України» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму».

Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський з участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

Суд у Херсоні розглядатиме клопотання про обрання Вишинському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.