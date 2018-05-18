В МЗС Росії вимагають негайно звільнити керівника "РИА Новости Украина"

В Росії розцінюють арешт керівника "РИА Новости Украина" як "наступ влади на свободу слова".

Міністерство закордонних справ Росії вимагає від України негайно звільнити головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, заарештованого на два місяці за звинуваченням у державній зраді.

Про це заявили в МЗС РФ, передає ТАСС.

"Вимагаємо негайного звільнення Кирила Вишинського. Закликаємо наших зарубіжних партнерів звернути, нарешті, пильну увагу на правове свавілля, безпринципну боротьбу з будь-яким інакомисленням, що панує в Україні. Розраховуємо, що міжнародні правозахисні та журналістські структури не залишаться байдужими до долі Вишинського", - наголосили у відомстві.

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У МЗС РФ розцінюють арешт керівника "РИА Новости Украина" як "наступ влади на свободу слова".

Росія також закликає інші країни і міжнародні структури звернути увагу на заарештованого Вишинського.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РИА «Новости Украина» в Києві. Було затримано директора РИА «Новости Украина» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За возвращение Крыма». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський зі ще кількома журналістами розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський продукував матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. евро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

Сьогодні, 17 травня, Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці. Йому пред'явлено звинувачення у державній зраді.