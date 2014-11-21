The Telegraph: Путін хоче зупинити «кольорову революцію» в українському стилі в Росії

Роланд Оліфант в своїй статті, яка називається «Путін: Ми повинні зупинити «кольорову революцію» в українському стилі в Росії», опублікованій на сайті британської газети The Telegraph, пише про те, що Володимир Путін сказав начальникам служби безпеки, що потрібно зробити усе необхідне, щоб не допустити в Росії «кольорових революцій», таких, як були в Україні, де після оголошення перемир'я у вересні загинуло близько 1000 чоловік.

Російські чиновники також звинуватили Сполучені Штати в «дестабілізації ситуації в Україні у четвер, оскільки вони розглядають питання про постачання зброї.

«У сучасному світі екстремізм використовується в якості геополітичного інструменту і для того, щоб перерозподіляти сфери впливу. Ми бачимо, до яких трагічних наслідків призвела хвиля так званих кольорових революцій», - сказав Путін на засіданні Ради безпеки РФ.

«Для нас це урок і попередження. Ми повинні зробити все необхідне, щоб нічого подібного не сталося в Росії», - додав він.

«Кольорові революції» - це серія народних повстань, які призвели до повалення урядів в колишніх радянських республіках, зокрема в Україні, Грузії та Киргизстані в 2000-і роки. В результаті такого повстання в лютому був повалений Віктор Янукович, проросійський президент України.

Кремль назвав це повстання переворотом, який підтримував Захід, і відповів на нього анексією українського півострова Криму і підтримкою сепаратистського повстання на сході України.

В результаті чого розгорілася війна, яка забрала життя понад 4 тис. осіб, а відносини між Росією і Заходом ще ніколи не були такими поганими після закінчення холодної війни.

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Представники ООН повідомили в четвер, що за їх даними близько 1 тис. чоловік були вбиті в ході бойових дій на сході України після того, як у вересні набула чинності угода про припинення вогню, тобто в середньому кожен день там гине близько 13 осіб.

Зейд Раад аль Хусейн, верховний комісар ООН з прав людини, повідомив, що за даними на вівторок загальна кількість жертв становила щонайменше 4317 людина.

«Список жертв продовжує зростати. Мирні жителі, в тому числі жінки, діти, меншості та інші вразливі окремі громадяни і групи продовжують страждати від наслідків безвихідній політичної ситуації в Україні», - сказав пан Аль-Хусейн в своїй заяві.

Останній звіт ООН про конфлікт був зроблений після того, як міжнародні спостерігачі в регіоні заявили, що їх обстріляли озброєні люди.

У середу люди в уніформі два рази ззаду обстріляли машину команди спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі, коли вони патрулювали область біля лінії, що розділяє території, підконтрольні українським властям і сепаратистам, як повідомили в ОБСЄ.

Ніхто не постраждав в результаті інциденту біля Маріїнки, яка знаходиться під контролем українських військ, приблизно в 16 км. на захід від Донецька, оплоту повстанців.

Високопоставлений чиновник ОБСЄ називає перспективу світу «слабкою», але заперечує заяви про те, що договір про припинення вогню повністю втратив свою силу, називаючи його «дверима на шляху до миру». «Так, його багато разів порушували, але це єдине угоду, яка хоч якось стримує застосування сили», - сказала Хайді Тальявіні, представник ОБСЄ в тристоронньої контактної групи, в яку також входять представники від України і Росії.

Росія звинувачує Україну і Захід в розпалюванні конфлікту.

Володимир Чижов, постійний представник Росії в ЄС, сказав, що жителі східної України і росіяни все більше занепокоєні тим, що український уряд нарощує війська вздовж лінії, що розділяє українські сили і сили сепаратистів.

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Лукашевич у свою чергу заявив, що будь-які поставки американської військової техніки в Україну будуть «дестабілізуючим чинником». Це була його відповідь на повідомлення про те, що один з американських чиновників запропонував постачати зброю в Україну.

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Джо Байден, віце-президент США прибув до Києва пізно ввечері в четвер, щоб зустрітися з українськими чиновниками і висловити підтримку новому уряду.

Західні країни, в тому числі Великобританія, вже надавали Україні нелетальную допомогу у вигляді бронежилетів, сухих пайків та аптечок, але поки не зважилися постачати зброю.

Україна та НАТО протягом останніх тижнів неодноразово попереджали про те, що сепаратисти, яких підтримують російські регулярні війська, нарощують свої сили на території самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік».

Таке нарощування військ викликало побоювання з приводу того, що знову може початися повномасштабна наступальна операція.