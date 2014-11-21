У Львові зафіксували четверте за сьогодні повідомлення про замінування державних установ.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, близько 13.00, до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування будівлі Львівської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку „Укрпошта”, що у центрі міста на вулиці Словацького та відділення поштового зв'язку №21 на вулиці Симона Петлюри у густонаселеному житловому мікрорайоні міста.

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З приміщень обох установ евакуйовано працівників та відвідувачів, проводяться заходи щодо анонімного повідомлення про закладені вибухові пристрої.

У повідомленні також зазначається, що в будівлі Франківської райадміністрації Львова, про замінування якої повідомлялося раніше, після проведеного обстеження вибухових пристроїв виявлено не було. З приміщень установи здійснювалася евакуація близько 300 осіб.

Станом на 16.00, у Львові зафіксовано вже чотири повідомлення про замінування, два з них не підтвердилися, за двома іншими повідомленнями проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.20 також надходило повідомлення про замінування одного із структурних підрозділів Львівської міської ради. Після перевірки повідомлення не підтвердилося.

Повідомлення про замінування адміністративної будівлі Франківської районної адміністрації Львова на вул. Генерала Чупринки, 85 надійшло о 12.12.